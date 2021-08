Die neue Eisenbahnbrücke kann um 30 Zentimeter wachsen

Das erste Mal auf der neuen Eisenbahnbrücke – die OÖN durften bereits vor der heutigen offiziellen Eröffnung auf den neuen Donauübergang, konnten auf der Fahrbahn spazieren, auf der ab kommendem Montag täglich 14.000 Kraftfahrzeuge unterwegs sein werden. "Das ist beeindruckend", schwärmt der Linzer FP-Verkehrsreferent Markus Hein, während SP-Bürgermeister Klaus Luger "froh ist, dass die Brücke nun endlich fertig ist".

Bühne in der Mitte

Das sehen auch die Spitzen der Landespolitik sowie jene, die tagtäglich auf der Baustelle tätig waren, so. Wie Armin Pohn, Leiter der Abteilung Straßen-, Brücken- und Wasserbau im Magistrat Linz: "Ein technisch und bauwirtschaftlich komplexes Projekt wie unsere Neue Eisenbahnbrücke während einer Pandemie fertigzustellen, war keine leichte Aufgabe. Wir sind stolz darauf, alle Herausforderungen gemeistert zu haben."

Zuvor können auch die Linzer die Brücke inspizieren, ab 10 Uhr steigt heute das offizielle Eröffnungsfest (siehe Programm). Es gelten die 3-G-Regeln, die Container zur Registrierung wurden wie die Bühne, die in der Mitte der Brücke steht, und 600 Laufmeter Absperrgitter bereits aufgebaut.

Die letzten Arbeiten auf der neuen Brücke Bild: Volker Weihbold

Wobei die Festbesucher nichts davon bemerken werden, dass die Brücke wachsen kann – durch Temperaturschwankungen. "Das ist normal, die thermische Ausdehnung haben wir an den Brückenenden berücksichtigt", weiß Willibald Kitzmüller, Projektleiter des Neubaus der Brücke, der zudem verrät, dass zwar die Schienen für die Stadtbahn (die wohl erst in zehn Jahren kommen wird) noch nicht verlegt, aber in der Planung mitbedacht wurden.

An der Anschlussstelle in Urfahr endet die Öffispur im richtigen Radius. Zudem werden vor der Brücke "intelligente" Ampeln installiert, die je nach Verkehrsaufkommen zentral gesteuert werden können.

Programm: