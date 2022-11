Die neue Direktorin des Österreichischen Pastoralinstituts kommt aus Linz

Für die Österreichische Bischofskonferenz ist es ein Signal für mehr Frauen in kirchlichen Leitungspositionen. Als Leiterin des Österreichischen Pastoralinstituts berät Gabriele Eder-Cakl die Bischöfe und Diözesen im Blick auf eine Seelsorge auf der Höhe der Zeit und gestaltet die Entwicklung der Pastoral in Österreich mit.

Menschen wünschen sich Orientierung

Eder-Cakl ist davon überzeugt, dass der christliche Glaube trotz großer Institutionenskepsis viele Chancen hat: „Die Menschen wünschen sich Orientierung und Hilfe in Krisenzeiten. Der soziale Grundauftrag der katholischen Kirche soll spürbar und wirksam sein. Die spirituelle Tiefe und die Offenheit zum Himmel hin können Menschen heute Sinn und Stabilität geben.“ Impulse erhofft sie sich dafür vom Synodalen Prozess, dessen Begleitung sie als eine ihrer künftigen Aufgaben sieht.

Reichhaltige Erfahrung

Die 52-Jährige ist in Linz geboren und hat in Salzburg und Tübingen Theologie studiert. Sie arbeitete als Religionslehrerin, Pastoralassistentin, freie Mitarbeiterin für den ORF und ab 2004 zehn Jahre lang in der Medienarbeit der Diözese Linz – ab 2014 als Leiterin des diözesanen Kommunikationsbüros. 2015 wechselte Eder-Cakl zum Bildungszentrum „Haus der Frau“ der Katholischen Frauenbewegung. Ab 2017 leitete sie als erste Frau das Pastoralamt der Diözese Linz und den diözesanen Zukunftsprozess. Eder-Cakl ist verheiratet und Mutter von drei Töchtern.