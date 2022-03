Die Natur blüht auf: Zeigen Sie uns Ihre Frühlingsbilder!

Die Marillenblüte in der Wachau gilt österreichweit als spektakuläres Ereignis. Mit Beginn der Vollblüte hat sich die Weltkulturerbe-Region mit ihren rund 100.000 Marillenbäumen in ein zauberhaftes Blütenmeer verwandelt. Das Schauspiel beginnt meistens rund um Krems und breitet sich bis nach Aggsbach Markt und den Spitzer Graben aus. Je nach Witterung ist die Pracht bis zu zehn Tage lang zu sehen.

Bildergalerie: In der Wachau blühen die Marillen:

Frühlingsfotos gesucht!

Welche Pflanzen stehen in Ihrem Garten bereits in voller Blüte? Welche blühenden Bäume und Sträucher haben Sie bei einem Spaziergang bewundert? Schicken Sie uns Ihre Bilder vom Frühling an online@nachrichten.at. Die besten Fotos werden in einer Fotogalerie auf nachrichten.at veröffentlicht.

Es wird wieder kälter

Vom Frost bleiben die zarten Blüten hoffentlich verschont, denn für die kommenden Tage wird ein Kälteeinbruch prognostiziert. Schon heute, Dienstag, ziehen dichte Wolkenfelder über Oberösterreich, es bleibt aber noch trocken. Der Mittwoch präsentiert sich dann grau in grau und vereinzelte Regenschauer sind bereits möglich. Am Donnerstag soll das Tief von Nordwesten dann nach wochenlanger Trockenheit Regen bringen. Bis Samstagabend sollen die Niederschläge andauern. Auch das Wochenende wird voraussichtlich kühl bleiben, mit Temperaturen im einstelligen Bereich.