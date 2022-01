Die Möglichkeiten waren noch nie so vielfältig

Es sei unter anderem die Vielzahl der Möglichkeiten, die das Leben junger Menschen verkompliziere, sagt Sarah Baum. Vom aus den Angeln gehobenen Arbeitsmarkt mit seinen stetig wachsenden digitalen Nischen bis zur forcierten Entscheidungsschwäche in Liebesbeziehungen, weil auf Tinder möglicherweise schon morgen jemand mit verheißungsvollerem Zukunftsversprechen auftaucht. Diese Vielfalt schränke das Leben ein – das klingt eigenartig, "ist aber so, weil mit einem Wisch auf dem Handy ergibt sich gleich die nächste, vielleicht die bessere Möglichkeit", sagt Stefanie Altenhofer.

Zusammen mit Anja Baum, Stefan Parzer und Julia Frisch bilden die beiden Frauen das beeindruckende Theater-Kollektiv "Das Schauwerk", das in Linz neue Wege der Dramatik geht: Das Quintett stellt ausschließlich Selbstgeschriebenes und Selbstinszeniertes auch noch selbst auf die Bühne. Im Linzer Theater Phönix feierte "Das Schauwerk" zuletzt mit "Generation Why" (letzte Vorstellung: Dienstag, 25. Jänner) – eine so hellsichtige wie selbstironische Betrachtung der zwischen 1981 und 2000 Geborenen – eine bejubelte Premiere. Und weil alle fünf diesen sinnsuchenden Ypsilons der "Generation Y" angehören, "tun sie nicht als ob, wenn sie in die Schlucht zwischen ersehntem Sauna-Pool-Haus und dessen Finanzierbarkeit starren", schrieben die OÖN.

Die Schauwerkerinnen und Schauwerker sind zwischen 28 und 35 Jahre alt und wissen, wie es sich anfühlt, wenn zwei Studienabschlüsse geradeaus ins unbezahlte Praktikum oder zum Kellnern führen. Man könnte auch Mama, Papa oder beides werden, aber bitte irgendwann später, weil gerade das Verhältnis zwischen Work und Life in Balance pendelt oder noch nicht genug Zeit zur Selbsterfahrung war. Und die Welt will man ja auch noch sehen. Wo sonst als auf einem einsamen Palmenstrand möchte man sich aus dem Plastik der Meere ein Fußketterl basteln?

So weit die Problemstellungen junger Menschen der Ersten Welt. Parzer: "Beim Erarbeiten des Stücks sind wir von der Situation ausgegangen, dass uns immer gesagt wurde, wir können alles sein, alles werden und alles haben. Die Entscheidungsschwäche, die uns und jüngeren Menschen nachgesagt wird, kommt vor allem aus der Angst, durch Festlegung etwas Besseres zu verpassen."

Reicht eine Ausbildung?

In der sich stetig umwälzenden Arbeitswelt von unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen bis rascheren Jobwechseln vermutet Anja Baum nicht nur persönliche Entscheidungen als Begründung für Unsicherheiten: "Da spielen auch gesellschaftliche und sozialpolitische Aspekte hinein. Wir können uns einfach nicht mehr darauf verlassen, dass eine einzige Ausbildung reicht, um den Lebensunterhalt verlässlich zu bestreiten und vielleicht sogar noch eine Familie zu ernähren."

Quer durch alle Berufssparten habe sich die Veränderung in der Bewertung von Kompetenz und Erfolg gezogen. "Das waren lange nur noch klar messbare ökonomische Kriterien. Ob man auf dem Weg zum Erfolg die gleiche Sprache spricht oder auf menschlicher Ebene respektvoll miteinander harmoniert, hat lange keine Rolle gespielt – das bessert sich erst jetzt langsam wieder, auch bei uns im Kulturbereich", sagt Anja Baum.

Andererseits seien die von den Eltern erlernten Modelle – für größere Anschaffungen zu sparen, sesshaft zu werden – im Bekanntenkreis von Julia Frisch kaum noch vorhanden: "Ich hatte einen Papa, den ich quasi nur am Wochenende erlebt hab, weil er eben arbeiten musste. In diesen Momenten mit uns war er der Superheld. Meine Mutter hat auch immer gearbeitet, trotzdem wurde die Familie von ihr durchorganisiert und Taxi hat sie für uns auch noch gespielt." Heute beobachte sie bei jungen Menschen einen wesentlich lustvolleren, aber keineswegs verantwortungsloseren Zugang zum Leben. Allerdings mit anderem Rollenverständnis: Auch das Vorbild ihrer Mutter hat Frisch zu einem emanzipierteren Frauenbild angestiftet.

Grafik: Rund 18,2 Prozent der Bevölkerung sind bis 17 Jahre alt. Damit ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen seit dem Jahr 2000 um 4,1 Prozentpunkte gesunken, bis 2040 sinkt er um weitere 0,6 Prozentpunkte.

Bild: OÖN Grafik

"Oft sind wir uns gar nicht bewusst, wie luxuriös wir als junge Menschen unsere Selbsterfahrung betreiben können", sagt Anja Baum, "weil wenn wir scheitern, dann gibt es Backup-Systeme, die uns auffangen", sagt Anja Baum.

Warum Umfragen und Statistiken dennoch eine negative Zukunft für Kinder und Jugendliche prophezeien, ist für Sarah Baum kaum nachvollziehbar: "Es mag sein, dass es anstrengender ist als früher, aber es gibt so viele Jugendliche, die sich mit beeindruckender Energie für ihre Überzeugungen einsetzen und sehr laut dafür kämpfen, eine bessere Zukunft zu gestalten."

Möglicherweise führen diese Initiativen auch zu einer neuen Form von Demokratie? Altenhofer: "Die Demokratie muss und wird sich verändern, weil die Herausforderungen genauso wie die Lebenswirklichkeit globaler geworden sind. Die Millennials haben die Probleme zwar verstanden, aber sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die nächste Generation ist da viel weiter, sie bietet Lösungen an." Und wenn es zur Durchsetzung guter Ideen und zur Entwicklung der Demokratie "einige lustige Songs auf TikTok braucht, dann auch gerne so – weil dann wird man weltweit wahrgenommen", sagt Anja Baum.

Umgang mit digitalen Medien

Nicht erst durch Corona sei klargeworden, dass soziale Medien auch mit blöden Ideen gefüttert werden. Dennoch müssten die Pandemie-Schwurbeleien der Anlass sein, um in Schulen endlich mit ernsthaftem Medien-Unterricht zu beginnen. Anja Baum: "Es ist offensichtlich, dass sich die Leute – ob jung oder alt – nicht darum kümmern, wo die Informationen herkommen und ob sie glaubwürdig sind." Diese Kompetenzen müsse man erlernen. Dass Kommunikation insgesamt ins Digitale verschwinde, bezweifelt Stefan Parzer: "Beruflich wird die Digitalisierung noch intensiver werden, aber mir fällt auf, dass sich die Menschen privat wieder mehr nach analogen Erlebnissen sehnen." Jung sein heißt, sich künftig in allen Welten zurechtzufinden.

