Die Möglichkeiten der Medizintechnik entdecken

Radiologie, Ultraschall und Mikroskope: Der Einfluss, den die Technik auf den Alltag im Krankenhaus hat, begeisterte Lea Plunger schon während ihres Studiums der Humanmedizin. Das Interesse der Innviertlerin am Medizinstudium wurde von ihrer Biologielehrerin geweckt. Nachdem sie nach der Matura freiwillig in einem Krankenhaus in Ecuador geholfen hatte, stand ihr Entschluss fest.

Die Aufnahmeprüfung in Wien schaffte die heute 28-Jährige beim ersten Antritt. Ihre Diplomarbeit schrieb sie in Zusammenarbeit mit Medizintechnikern, nach ihrem Abschluss wollte sie gleich weitermachen: "Die Fachhochschule ist praxisorientierter als die Universität, das war mir sehr wichtig", sagt Plunger, die sich im Jahr 2020 für das Bachelorstudium der Medizintechnik an der Fachhochschule in Linz entschieden hat.

Ihr Wissen und ihre Faszination für technische Entwicklungen kann die Medizinerin, die während des Studiums im Studentenheim in Linz lebt, bereits beruflich durch ihre Mitarbeit bei einem Wiener Neustädter Forschungsinstitut nutzen.

