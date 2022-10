"Die milden Temperaturen bleiben uns den ganzen Oktober erhalten"

Außergewöhnlich hohe Temperaturen und Sonnenschein – zum Höhepunkt der Wandersaison versprechen die kommenden Tage und Wochen ideale Aussichten. Sogar am Dachstein-Gipfel werden Plusgrade gemessen, auf 1500 Metern Seehöhe erwärmt sich die Luft im Laufe des Sonntags auf 16 Grad, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Verantwortlich ist eine großräumige Südwestströmung aus Spanien, die im südlichen Bergland – von Windischgarsten bis Bad Ischl – angenehme 24 Grad bringt.

Auch im Rest Oberösterreichs wird es ungewöhnlich warm. Wer die Morgensonne genießen will, sollte sich aber auf mindestens 700 Metern Höhe aufhalten. Darunter trübt der Nebel die Sicht. Speziell im Zentralraum entlang der Donau kann es am Montag bis in den Nachmittag grau bleiben. Spätestens ab 15 Uhr sollte der Nebel aber auch dort der Sonne Platz machen.

"Keine Abkühlung in Sicht"

Am Dienstag hält die Südwestströmung noch an. Allerdings dürften die Sonnenstrahlen von der Welser Heide bis Steyr kaum durchdringen. Abseits der Nebelzone verläuft der Tag bis zum späteren Nachmittag sonnig und mild. Dann ziehen von Westen Wolkenfelder auf. Es sind die Vorboten einer Kaltfront, die in der Nacht auf Mittwoch durchzieht. In allen Landesteilen kündigt sich Regen an. Im Mühlviertel sind diese rasch Geschichte, im Süden sieht das anders aus. Dort werden sich die Regenwolken erst am Nachmittag wieder verziehen und der Mittwoch klingt schließlich auch hier sonnig aus. Die Höchstwerte erreichen 19 Grad. "Auch das ist noch relativ warm für diese Jahreszeit", sagt Josef Haslhofer von der ZAMG.

"Einiges an Sonnenschein" erwartet der Meteorologe auch am Donnerstag. "Man merkt aber, dass sich kühlere Luft einstellt. Der Ostwind fühlt sich im Alpenvorland frisch an", sagt er. Das hat einen positiven Nebeneffekt: "Das Nebelrisiko ist geringer." Dennoch können die Temperaturen im südlichen Bundesland noch einmal bis zu 20 Grad erreichen, in den anderen Landesteilen werden es zwölf bis 15 Grad.

Föhniges Wetter dürfte das nächste Wochenende bereithalten. Haslhofer rechnet erneut mit Höchstwerten bis 20 Grad. Und auch darüber hinaus ist derzeit "keine Abkühlung" in Sicht. "Der Oktober scheint uns zu verwöhnen. Der ganze restliche Monat bleibt relativ mild", so die Prognose. Der goldene Oktober dürfte eine Entschädigung für den kühlen September sein - auch, was die Energiekosten betrifft. "Da braucht man nicht so viel heizen", sagt Josef Haslhofer.

