Die Mathematik wird mich wohl mein ganzes Leben lang begleiten

Den Kopf auf die Hände gestützt saßen ihre Mitschüler vor den Matheaufgaben. Die Köpfe rauchten. Unterdessen hatte Lena Hager die richtige Lösung schon parat. „Mathematik war mein Lieblingsfach“, sagt die 20-Jährige. „Ich werde der Mathematik immer treu bleiben. Sie wird mich wohl mein ganzes Leben begleiten.“

Gesagt, getan: Nach der Matura am Hamerling-Gymnasium entschied sich Hager für das Bachelorstudium „Technische Mathematik“ an der Johannes Kepler Universität. „Da geht es um viel mehr als um Plus- und Mal-Rechnen“, sagt die Studentin im fünften Semester. „Wir hinterfragen Sachverhalte, über die sich sonst niemand Gedanken machen würde.“ Ein Beispiel: Warum hat jede natürliche Zahl einen Nachfolger? Ihre Liebe zur Mathematik kommt auch beim größten Hobby der 20-Jährigen zum Einsatz. Die Hobby-Kickerin spielt bei der ASKÖ Dionysen/ Traun Verteidigung und Mittelfeld.

„Da ist es wichtig, den Überblick zu behalten und schnell logisch zu denken“, sagt Hager. „Das brauche ich auch in der Mathematik.“ Nach dem Abschluss des Bachelorstudiums möchte sich Hager der Finanzmathematik widmen und „Recht und Wirtschaft“ studieren.

