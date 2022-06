Bettina Enzenhofer sticht aus der Masse. In der Straßenbahn, die sich am frühen Nachmittag halbvoll von der Linzer Mozartkreuzung in Richtung Urfahr schiebt, ist sie eine der wenigen, die eine Maske tragen. Pflichtbewusst, wäre bis Dienstag der richtige Ausdruck für das Verhalten der 49-Jährigen gewesen. Eine Pflicht gibt es seit Mittwoch aber nicht mehr.