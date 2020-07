45 neue Fälle gab es im vom Corona-Virus am stärksten betroffenen Bundesland. In ganz Österreich waren es 116 Fälle. Mit Stand Donnerstagmittag waren 537 Oberösterreicher aktiv an Covid erkrankt, die meisten davon im Bezirk Linz-Land (163), der Stadt Linz (131) und der Stadt Wels (47). Im Bezirk Perg waren 45 Fälle bekannt, 28 waren es in Ried im Innkreis.

"Kontrollierbare Infektionszahlen"

"Aus heutiger Sicht hat sich die Lage in Oberösterreich durchaus stabilisiert und ein unkontrollierter Ausbruch an Infektionen konnte verhindert werden", hieß es am Donnerstagnachmittag vom Land Oberösterreich. Die Reproduktionszahl liegt bei 1,1, die täglichen Neuinfektionen haben sich auf durchschnittlich 36 eingependelt. Das seien kontrollierbare Infektionszahlen, aber ein "noch etwas zu hoher Wert". Die Anzahl der Gesamterkrankten konnte konstant gehalten werden. Durchschnittlich gibt es in den vergangen sieben Tagen rund 1.440 Tests täglich.

Zweiter Lockdown keine Option

Eine Woche nach der Einführung des verpflichtenden Mund- und Nasenschutzes in Oberösterreich bedankte sich Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) per Aussendung bei den Landsleuten. "Das Tragen von Masken ist zwar gerade in den Sommermonaten nicht angenehm, aber es ist alternativlos und es ist das gelindeste Mittel. Das Land ein zweites Mal zuzusperren, ist keine Option und wäre eine Katastrophe für den Arbeits- und Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Das müssen wir mit aller Kraft verhindern", betont Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Ihre Meinung zur Maskenpflicht interessiert uns! Hier können Sie abstimmen:

"Jetzt nicht locker lassen"

Die aktuellen Entwicklungen würden den eingeschlagenen Weg in Oberösterreich samt Maskenpflicht bestätigen. "Wir dürfen aber jetzt nicht locker lassen. Es liegen noch viele Etappen vor uns und die Maske wird uns wohl noch länger begleiten", zog Landeshauptmann Thomas Stelzer ein optimistisches aber zugleich auch vorsichtiges Resümee – auch im Hinblick darauf, dass kein Land vor neuen Clusterbildungen gefeit sei, wie man aktuell in Niederösterreich sieht.

Dort hat sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Zusammenhang mit dem Cluster um den Schlachthof in Eggenburg (Bezirk Horn) am Donnerstag im Vergleich zum Vortag um vier auf 38 erhöht. In einem weiteren "Pfingstkirchen"-Cluster in Wiener Neustadt ist die Zahl der Betroffenen von neun auf 22 angestiegen. Der bekannte Cluster "Pfingstkirche" in Oberösterreich zeigte am Donnerstag mit 241 Personen eine leichte Steigerung seit Ausbruch. In dieser Zahl sind die mittlerweile genesenen Personen nicht enthalten. Mehr Infos zu den Corona-Clustern im Video:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Fünf Reiserückkehrer erkrankt

Wie berichtet, legt das Land derzeit ein besonderes Augenmerk auf Fälle, die von Reisenden ausgehen. In den vergangenen 24 Stunden seien in Oberösterreich fünf neue Covid positive Reiserückkehrer gemeldet worden, vier aus Rumänen und einer aus Serbien. In Summe gab es damit 57 solcher Fälle, die 36 Folgefälle ausgelöst haben.

Zug-Fahrgast betroffen

Wer am Abend des 11. Juli mit dem Cityjet von Melk nach Linz unterwegs war, möge seinen Gesundheitszustand besonders genau beobachten, teilte das Land zudem mit. Ein Fahrgast – er nahm den Zug, der um 19:21 Uhr in Melk abfuhr und um 21:08 in Linz ankam – wurde positiv auf Covid getestet. Sollten Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinnes auftreten, sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.

Lesen Sie dazu auch:

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.