Die Lust auf Lebensmittel aus der Region wecken

Doch wie weckt man das Interesse der Konsumenten? Mit ihrer Initiative iss-dahoam.jetzt wollen die heimischen Betriebe Spitz, Gmundner Milch und Zipfer gemeinsam das Thema Regionalität anschieben.

"Wir sehen die Gastronomie als Brücke zum Konsumenten", sagt Initiator Walter Scherb jun., Geschäftsführer von Spitz. Die Gruppe hat immerhin 1200 Artikel im Angebot – unter anderem auch unter den Marken Gasteiner und Blaschke. "Wir wollen, dass unsere Produkte in der Gastronomie sichtbar werden", sagt Georg Braun von Gmundner Milch, die von 2300 Bauern beliefert wird. " 70 Gastronomen, die heimische Produkte verarbeiten, wollen wir noch heuer vor den Vorhang holen", kündigt Christian Payrhuber von Zipfer Bier an.

Kennzeichnung von Produkten

"Die Region muss wieder zusammenrücken. Die Kennzeichnung von regionalen Produkten wird eine Überlebensstrategie für die Landwirtschaft sein", sagt Landesrat Max Hiegelsberger, der aber gleichzeitig betont, dass er nichts von Zwangsmaßnahmen hält.

"Regionale Herkunft" liegt als Argument für den Kauf eines Produktes an dritter Stelle – nach "Preis/Leistung" und "hoher Qualität". Das geht aus einer aktuellen Umfrage unter mehr als 350 Oberösterreichern hervor. Fast 60 Prozent der Befragten gaben auch an, dass sie die Kennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie als "eher nicht" oder "überhaupt nicht ausreichend" empfinden.