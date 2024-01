Die Linse auf der Uniform: Wenn der Inspektor mitfilmt

Ein kleines, schwarzes Gerät wird in Zukunft häufiger an Polizeiuniformen zu sehen sein. Die Rede ist von der sogenannten Bodycam, die bald in jeder Inspektion zur Grundausstattung gehören soll. Aktuell gibt es in Österreich 375 solche Kameras, bis Ende des Jahres soll auf rund 3300 Stück aufgestockt werden. Was bedeutet das für die Bevölkerung, wenn die Polizei mitfilmt? Welchen Sinn haben die Kameras? Und wo kommen sie zum Einsatz?