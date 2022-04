"Die Leute wollen heutzutage ein 360-Grad-Versorgungspaket"

Vor zwölf Jahren hat Günther Erhartmaier quasi als Quereinsteiger den Sprung in den Arbeiter-Samariter-Bund gewagt und ist seither Präsident des Landesvorstandes. Im Interview spricht er über arbeitsintensive Nachtdienste, Pöbeleien und über das Verhältnis zum "großen Bruder", dem Roten Kreuz.

OÖNachrichten: Der Samariterbund OÖ hat mehr als 1000 ehrenamtliche sowie 200 hauptberufliche Mitglieder. Gibt es überhaupt noch genug Nachwuchs?

Günther Erhartmaier: Noch bekommen wir mehr Leute dazu, als aufhören. Problematisch gestalten sich aber die geburtenschwachen Jahrgänge. Dadurch haben wir immer weniger Zivildiener. Dazu kommt, dass die Bereitschaft der Einzelpersonen abnimmt.

Warum ist das so?

Unter den Freiwilligen sind viele, die Nachtdienste gemacht haben. Diese Dienste verlaufen aber heutzutage nicht mehr so ruhig wie früher, als man nur ein bis zwei Mal pro Nacht ausgerückt ist. Heute geht man oftmals vom Nachtdienst direkt in den Tages-Job. Dazu kommt auch, dass die Wertschätzung in der Gesellschaft nicht mehr so groß ist...

... weil die Leute von den Helfern immer mehr erwarten?

Ja, das stimmt. Der Anspruch an das Ehrenamt und die Freiwilligen ist höher geworden. Es wird mehr Qualifikation, Kompetenz und Verantwortung vorausgesetzt. Dies paart sich mit den negativen Erlebnissen, die in den vergangenen zwei Jahren deutlich zugenommen haben.

Sie sprechen die Zeit seit Ausbruch der Corona-Pandemie an.

Unsere Leute wurden in dieser schwierigen Phase verstärkt angepöbelt: So wurde zum Beispiel ein NEF (Notarzteinsatzfahrzeug; Anm.), das zu einem Herzinfarkt-Patienten unterwegs war und auf dem Weg dorthin wegen einer nicht angekündigten Demo auf der Nibelungenbrücke im Stau gestanden ist, von den Demonstranten mit Faustschlägen traktiert. Es gibt auch immer wieder Einsätze, bei denen diejenigen, denen geholfen wird, nicht immer eine gute Kinderstube hatten. Bei derartigen Erlebnissen überlegt man sich dann schon, ob man das Animo hat, weiterzumachen.

Kommen wir noch einmal zu den arbeitsintensiven Nachtdiensten. Wieso wird da jetzt mehr Hilfe benötigt als früher?

Früher gab es ab einer gewissen Abend- bzw. Morgenzeit maximal ein bis zwei Fahrten, danach konnte man sich niederlegen. Heute rufen die Leute wegen allem an, sei es bei uns, bei der Polizei oder auch bei der Feuerwehr. Man will ein 360-Grad-Versorgungspaket. Das führt dazu, dass man heute zu Einsätzen gerufen wird, zu denen man früher nie geholt worden wäre.

Kommt da nicht auch einmal Ärger bei den Helfern auf?

Nein, wir haben mit allen anderen Organisationen die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung zu sichern und das machen wir auch gern und mit Leidenschaft. Was aber auch klar ist: Es wird für alle Organisationen, die an dem Manifest beteiligt sind, zunehmend schwieriger hinsichtlich Personal und der Finanzierung.

Was brauchen die ehrenamtlichen Organisationen Ihrer Ansicht nach am nötigsten?

Es fängt damit an, dass die Menschen bzw. Unternehmen in den Mittelpunkt gestellt und wertgeschätzt werden müssen. Ehrenamtliche sollten etwa in den Einrichtungen des Landes Oberösterreich Vergünstigungen bekommen. Dies sollte auch für die einzelnen Unternehmen gelten, die ihre Angestellten für die Freiwilligen-Einsätze immer freispielen.

In Wolf Haas’ Roman "Komm, süßer Tod" wird die Diskrepanz zweier Rettungsorganisationen plakatiert. Wie viel Wahrheit steckt davon im realen Verhältnis zwischen dem Samariterbund und dem deutlich größer aufgestellten Roten Kreuz?

(lacht). Die Zusammenarbeit ist sehr positiv und verläuft auch auf Augenhöhe, auch wenn wir so etwas wie der "kleine Bruder" sind. Unsere Aufgaben und Interessen sind gleich gelagert. Das Rote Kreuz und wir machen dort, wo wir präsent sind, die gleichen Tätigkeiten. Wir haben gut abgestimmte Leitzentralen. Die Thematik von "Komm, süßer Tod" gehört seither der Vergangenheit an. In den Ortschaften gibt es immer nur eine der zwei Organisationen, daher kommt man sich hier nicht in die Quere. Das Haupteinsatzgebiet Linz und dessen angrenzenden Gemeinden werden von uns gleich bespielt, und auch das klappt gut.