Die Corona-Pandemie hat auch Betrüger zum Umdenken gezwungen. Weil die Leute in den vergangenen Monaten zuhause bleiben mussten, sind die Online-Anlagebetrügereien in Oberösterreich beträchtlich gestiegen: Mehr als zwei Millionen Euro wurden den Opfern so mit Hilfe falscher Börsen oder gefakten Tradings abgeknöpft – und das binnen der vergangenen sieben Wochen, zeigte sich selbst Gerald Sakoparnig, langjähriger Chefermittler des Landeskriminalamtes, erstaunt.