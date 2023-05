"Nicht weniger" als ihr gesamtes Leben sei dem Tanzen gewidmet, sagt Maria Santner. Die 36-jährige Welserin wurde 2009 gemeinsam mit ihrem Bruder Christoph Staatsmeisterin in den Standardtänzen der Amateure. Was folgten, waren unter anderem die Eröffnung einer eigenen Tanzschule in Wels, ein Juryplatz bei der ORF-Sendung "Dancing Stars" und die Verantwortung für die Eröffnungschoreografie der Debütanten beim Wiener Opernball.

In Wien "wie daheim fühlen"

Auch bei der Eröffnung des heurigen Oberösterreicher Balls, der am 17. Juni im Wiener Rathaus stattfindet, wird Santner eine entscheidende Rolle zuteilwerden: "Mein Bruder und ich haben uns eine ganz spezielle Showeinlage dazu überlegt", sagt Santner. Getanzt wird zu einem Stück des Bad Ischler Lehar-Festivals. Wie die Einlage genau aussehen wird, will Santner noch nicht verraten. "Es wird aber auf jeden Fall, dem Anlass gebührend, in trachtigen Outfits getanzt", sagt Santner.

Auch als Gast sei Santner, die auch offizielle Botschafterin ist, "immer wieder gerne" am Oberösterreicher Ball. "Es ist für mich faszinierend, was die Veranstalter in Wien jedes Jahr auf die Beine stellen", sagt Santner. Mitten in der Bundeshauptstadt fühle man sich am Ballabend plötzlich "wie daheim". Der Ball sei zudem immer eine Gelegenheit, alte Bekannte und Freunde zu treffen. Der Veranstaltungsort sei mit dem Rathaus "in Sachen Atmosphäre einzigartig".

Maria Santner, Profitänzerin und Choreografin Bild: SARAH KATHARINA PHOTOGRAPHY

"Ein Tanz kann alles verändern"

Musikalische Begleitung zum Tanz für Jung und Alt gibt es am 17. Juni jedenfalls genug. Angefangen mit klassischer Tanzmusik vom Big Band Project über Popmusik von Sänger Julian le Play bis hin zu elektronischen Klängen von DJ Rene Rodrigezz kommt am 17. Juni jeder auf seine Kosten.

Und was rät die Profitänzerin Santner allen Tanzmuffeln? "Die Leute sollten sich einfach auf die Tanzfläche trauen und keinesfalls schüchtern sein", sagt Santner. Ein gemeinsamer Tanz habe "das Potenzial, lebensverändernd zu sein". Santner habe durch das Tanzen etwa ihren Ehemann kennengelernt.

Tickets für den Ball

Ein Ticket für den Oberösterreicher Ball kostet 72,50 Euro. Für Jugendliche zwischen 18 und 26 Jahren kostet die Karte 40 Euro. Für Inhaber einer OÖNcard gibt es 10 Euro Ermäßigung auf jede Ballkarte. Karten sind auf oberoesterreicherball.at erhältlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Opernball Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.