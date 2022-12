Die letzten Wochen waren "eine ziemlich stressige Zeit"

"Das ist fast wie ein Familientreffen hier in Stockholm", sagt Anton Zeilinger. Für den 77-Jährigen sind die Tage in Stockholm zwar stressig, aber auch "wunderschön". Was ist das für ein Gefühl, Teil der "Hall of Scientific Fame" in Stockholm zu werden? Zeilinger: Was antwortet man auf so eine Frage? Fast das Schönste ist, dass fünf Leute, mit denen ich befreundet bin, auch unter den Nobelpreisträgern der letzten drei Jahre sind (die nach pandemiebedingten Ausfällen alle zur diesjährigen