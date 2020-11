Kein Terroralarm, nur Tierschutzeinsatz: Drei Polizeiautos, ein Mannschaftsbus und ein Lebendtransport-Lkw fuhren im Morgengrauen auf dem Güterweg auf das Gehöft von Walter und Edith Pühringer zu und umstellten die Halle. Agrararbeiter, versierte Hendlfänger, entriegelten die Batterien, ergriffen die letzten in Österreich in Käfighaltung verbliebenen 1700 Legehennen und verfrachteten sie in den Lastwagen zum Abtransport.