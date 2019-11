Karl Beham legt den Arm um seine Rosa und blickt ihr tief in die Augen: "Na, ist das nicht ein Wunder? 75 Jahre verheiratet, und du hast noch immer so viel Geduld mit mir." "Muss ich ja haben", sagt sie und lacht. 1944 haben die beiden 94-Jährigen in der Urfahraner Stadtpfarrkirche den Bund der Ehe geschlossen – und sind seither unzertrennlich. Am 14. Dezember feiern sie ihre Kronjuwelenhochzeit.