Die Leiden der jungen Römer: Forscher untersuchen Gräberfelder in Enns

Volkskrankheiten wie Karies und Nasennebenhöhlenentzündung: Wer als 20-Jähriger vor 1500 Jahren in der römischen Siedlung Lauriacum, im heutigen Lorch in Enns, lebte, litt mit großer Wahrscheinlichkeit an Zahnschmerzen und einer chronisch verstopften Nase. Das zeigten frühere Untersuchungen von Skeletten, die im Gräberfeld Steinpaß gefunden wurden.