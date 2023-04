Die Legalisierung von Cannabis: Ein Grenzfall

Der Konsum von Cannabis soll in Deutschland noch in diesem Jahr legal werden.

Simbach in Bayern und Braunau im Innviertel: Nur ein Spaziergang über die Innbrücke könnte in Zukunft notwendig sein, wenn es darum geht, Cannabis legal zu konsumieren. Denn der Besitz von 25 Gramm und der Eigenanbau von drei Marihuana-Pflanzen sollen in Deutschland noch in diesem Jahr straffrei werden. Wie berichtet, will die deutsche Bundesregierung auch die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen ermöglichen. Österreich will davon – zumindest vorerst – nichts wissen. Hier gilt nach wie vor: lieber pönalisieren als legalisieren. Wird Bayern für die Oberösterreicher also das, was Mallorca für die Deutschen ist? Eine Insel für den großen Rausch?

Patrick Häuserer ist Streetworker in Braunau und kann den Cannabis-Tourismus noch nicht genau abschätzen: "Es kommt auf den genauen Gesetzestext, aber auch auf die Kontrollen der Polizei und der deutschen Abgabestellen an. Aktuell können wir nur feststellen, dass Jugendliche verstärkt zu Nikotinbeuteln greifen. Die sind legal, in jeder Trafik erhältlich und machen wegen der starken Dosierung schnell abhängig", sagt er.

Johannes Waidbacher, Bürgermeister Braunau (VP)

"Keine Gefahr für die Stadt"

Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher (VP) habe sich über die Auswirkungen der Legalisierung noch keine "großen Gedanken" gemacht: "Ich gehe aber davon aus, dass sich nicht viel ändern wird, obwohl ich eine Legalisierung eher kritisch sehe", sagt er.

Friedrich Glechner, Leiter der Polizeidienststelle in Schärding

In Schärding blickt die Polizei auf die Straße. Nicht wegen der Dealer, sondern wegen jener, die sich berauscht hinter das Lenkrad setzen: "Ich gehe davon aus, dass wir dies im Straßenverkehr zu spüren bekommen, weil tendenziell mehr Suchtmittelbeeinträchtigte unterwegs sein werden", sagt Friedrich Glechner, Leiter der Polizeidienststelle Schärding.

Günter Streicher, Bürgermeister der Stadt Schärding (SP)

Ob die Legalisierung der richtige Ansatz ist, werde sich herausstellen. "Cannabis ist aber oft eine Einstiegsdroge. Wenn es nicht so läuft, wie man sich das erhofft, wird es schwierig, wieder die Kurve retour zu kriegen", sagt er. Schärdings Bürgermeister Günter Streicher (SP) sieht durch die Legalisierung "grundsätzlich keine Gefahr für die Stadt". Einen Austausch der stillen Community gebe es ohnehin, außerdem habe man keinen Einfluss darauf, was in Deutschland entschieden werde. Die Polizei in Niederbayern spricht von Zukunftsmusik und prognostiziert keine Horrorszenarien hinsichtlich Cannabistourismus. "Wir als Polizei fürchten uns nicht davor. Sollte es eine Gesetzesänderung geben, werden wir unsere Aufgaben und Maßnahmen eben anpassen", heißt es. Eine Umfrage auf nachrichten.at über eine mögliche Legalisierung in Österreich kam zu einem klaren Ergebnis: 58 Prozent sind dafür, 42 Prozent dagegen.

