Die lange Nacht der Wünsche

Was haben Wien und ein Komet, der 133 Jahre braucht, um einmal um die Sonne zu kreisen, gemeinsam? Zumindest wenn es um den Durchmesser geht, lassen sich die Bundeshauptstadt und 109P/Swift-Tuttle vergleichen. Jener Komet, der am Wochenende zwar viele Wünsche offenlassen wird, aber zumindest kurzfristig dazu anregt, sich in Träumen zu verlieren. Denn dann kreuzt die Erde seinen Weg. Und dabei wirbelt Swift-Tuttle ordentlich Staub auf.