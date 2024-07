Im 200 Quadratmeter großen Garten von Gerlinde und Robert Wöger in St. Florian gibt es einen ganz besonderen Blickfang: Rund um den Swimmingpool dreht eine „Garteneisenbahn“ ihre Runden, die von Robert Wöger gänzlich selbst gebaut wurde – und zwar detailgetreu nach jener Dampflok, die von Zell am See bis nach Krimml fährt.