Die Klassenzimmer blieben im ganzen Land fast leer

Am ersten Tag ohne verpflichtenden Unterricht sind in den Schulen die meisten Sessel auf den Tischen geblieben. Das Bildungsministerium schätzt, dass nur fünf bis sieben Prozent der Kinder und Jugendlichen in die Schule gegangen sind.

Auch in Oberösterreich blieben die Klassenzimmer so gut wie leer, Betreuungsangebote sind zurückgefahren worden, weil es wenig Bedarf gab. Die Schulen durften aus Datenschutzgründen keine Schülerzahl nennen, die Bildungsdirektion hat trotz Anfrage bis gestern Abend die Zahlen nicht bekannt gegeben. Die Landeshauptstadt hat gestern noch reagiert: Wegen der geringen Nachfrage wird die Stadt ab Mittwoch alle Schülerhorte schließen und nur neun Kindergärten mit angeschlossenen Krabbelstuben offen halten, informierte Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Nur zehn Prozent der Kleinkinder besuchten am Montag eine Krabbelstube, fünf Prozent einen Kindergarten und überhaupt nur 110 Schüler einen Hort. Ein Drittel der Horte hatte gar keine Schüler zu beaufsichtigen. Daher wurde entschieden, dass ein Offenhalten nicht notwendig sei. Volksschüler können jedoch, wenn es von daheim nicht anders geht, in einen der neun geöffneten Kindergärten gehen.

Die daheimgebliebenen Schüler sind offenbar sehr motiviert, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Doch das war gestern leichter gesagt als getan: Wegen der enormen Zugriffe auf die Lernplattformen hieß es "bitte warten". Die Server waren überlastet, so das Entwicklungszentrum für Lernmanagement Moodle in Linz. "Wir arbeiten in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesrechenzentrum an einer Lösung. Die Infrastruktur wird auch laufend gemäß den Anforderungen erweitert. Seit Freitag gab es mehrere Millionen Zugriffe." Derzeit könne nicht abgeschätzt werden, wann die Arbeiten abgeschlossen seien.

Artikel von Manuela Kaltenreiner m.kaltenreiner@nachrichten.at