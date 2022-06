Die Kirche und ein Gebet für die "queere Vielfalt"

Nun steht "queer" für die Vielfalt, das bunte Leben und ein Aufbrechen von Grenzen. Das sieht auch die Linzer Diözese so. Sie beteiligt sich am Samstag, 25. Juni, an der "LinzPride", die von der Homosexuellen-Initiative (HOSI) Linz veranstaltet wird. Ein bunter Umzug durch die Landeshauptstadt steht bevor.

"Wir beteiligen uns an dieser wichtigen gesellschaftspolitischen Initiative. Als Glaubende sind wir offen für alle Menschen. Wir treten ein für Vielfalt und Selbstbestimmung in menschlichen Beziehungen", heißt es von der Diözese.

Als "diözesane" Gruppe werde man an der Parade teilnehmen und einen Regenbogen-Himmel gestalten.

Das Motto: "Unter Gottes Himmel haben alle Platz." Man wolle als Kirche ein sichtbares Zeichen setzen, dass "selbstverständlich auch queere Menschen ein Teil unserer kirchlichen Gemeinschaft sind".

Gebet vom Regenbogenpastoral

Bereits am vergangenen Samstag veranstaltete die Diözese in der Stadtpfarrkirche Urfahr eine "Segnungsfeier für alle Liebenden". Heute lädt der Regenbogenpastoral der Diözese Linz in der Ursulinenkirche (18.30 Uhr) zum "Pride Prayer". Ein Gebet und eine Feier für die "queere Vielfalt".