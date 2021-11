Es ist erst drei Monate her, dass Vanessa* ihre Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen hat. Jetzt steht sie ganz vorne an der Covid-19-Front, neben einem Bett auf der Intensivstation des Kepler-Uniklinikums. Täglich sterben Patienten. "Die Stimmung bei uns ist ganz, ganz schlecht, doch wir halten zusammen", sagt Karin Engl, leitende Pflegerin der Intensivstation 3. "Wir hatten einmal Hoffnung. Jetzt gehen die jungen Schwestern an manchen Tagen nur noch weinend heim." Drei Tote an einem