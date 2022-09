In zwei Wochen wird Wels wieder zur Hauptstadt der Berufsinformation: Runde 80.000 junge Besucher werden auf dem Messegelände eintrudeln, um auszuloten, welche Berufschancen es für sie gibt. Das Angebot ist groß, 311 Aussteller – eine neue Rekordzahl – werden sich als potenzielle Arbeitgeber präsentieren. Neben zahlreichen Unternehmen auch die Polizei, das Bundesheer und weiterführende Schulen.

Die Ausstellungsflächen umfassen 22.500 Quadratmeter, werden aber trotzdem ob des Andrangs „aus allen Nähten platzen“, sagt Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer. Die WKOÖ ist auch Veranstalter.

„Qual der Wahl“

Junge Arbeitskräfte sind in nahezu jeder Branche gefragt. Besonders nach Lehrlingen wird derzeit intensiv gesucht (siehe Infokasten). Ende August gab es in Oberösterreich 2315 verfügbare Lehrstellen, dem stehen allerdings nur 782 junge Frauen und Männer gegenüber, die eine Lehre beginnen möchten. „Auf einen Lehrling kommen aktuell drei offene Stellen“, sagt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (VP).

„Jeder zweite Jugendliche in Oberösterreich beginnt eine Lehre“. Aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge würde die Zahl der Lehrlinge insgesamt sinken. Achleitner: „Die jungen Leute können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen“. Von der „Qual der Wahl“ spricht Hummer.

Um diese Wahl zu erleichtern wird heuer zum 33. Mal die Messe „Jugend & Beruf“ in Wels abgehalten. Die vielen Aussteller präsentieren dort ihren Arbeitsalltag und die möglichen Aufstiegschancen in ihrem Betrieb. Wer es nicht nach Wels schafft, kann die Messe virtuell besuchen (www.jugendundberuf.info).

Hier fehlen Lehrlinge

2315 offene Lehrstellen gibt es derzeit in Oberösterreich. Am größten ist der Bedarf in Handels- und Verkehrsberufen (z. B. Verkauf, Lkw- oder Busfahrer), wo es 651 offene Stellen gibt. Auch Techniker für die Metall- und Elektrobranche sind gefragt: Hier werden 493 Lehrlinge gesucht. Im Fremdenverkehr könnten 406 Menschen sofort eine Lehre beginnen. Bewerber haben zudem gute Chancen in der Baubranche und Büroberufen, wo es je 203 bzw. 160 Ausbildungsplätze gibt.

Bewerbungsfotos und Vorträge

Erstmals gibt es bei der Messe „Jugend und Beruf“, die von den OÖNachrichten präsentiert wird, auch die Möglichkeit, professionelle Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen. Daneben können sich sowohl Jugendliche, als auch deren Eltern bei kostenlosen Vorträgen über die Berufswelt informieren. Geöffnet ist die Messe bei freiem Eintritt von 5. bis 8. Oktober: Mittwoch und Donnerstag von 8.30 bis 15 Uhr, Freitag bis 17 Uhr und Samstag bis 16 Uhr.

Für die Anreise stehen am Messegelände kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Die Zugfahrt vom Welser Hauptbahnhof bis zum Messegelände ist für Besucher gratis.