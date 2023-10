Die Jugend auf der Suche nach dem Traumberuf

Fragen über Fragen. Wer heute Vormittag in den Messehallen 20 und 21 in Wels unterwegs war, konnte vor allem eines beobachten: Tausende Jugendliche, die Ausbildungsbetrieben das sprichwörtliche „Loch in den Bauch“ fragten. Österreichs größte Berufs- und Ausbildungsmesse, „Jugend & Beruf“, war am Eröffnungstag bereits gut besucht.

Die Zahl der Aussteller war noch nie so groß wie in diesem Jahr: 340 Unternehmen, Verbände, Schulen und Hochschulen werben in der Messestadt um die Fachkräfte von morgen.

Video: OÖN-TV hat sich im Messezentrum Nord umgesehen

„Die meisten sind einfach neugierig“, sagt Gabriella Vukadin. Sie ist Lehrlingsausbildnerin beim Gunskirchner Motorenhersteller Rotax und steht nun auf der Messe den Jugendlichen Rede und Antwort. „Ich erzähle von den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten im Unternehmen und von meinem Arbeitsalltag.

Publikumsmagnet an ihrem Stand: Ein Go-Kart-Rennsimulator, bei dem die Schlange im Laufe des Vormittags immer länger wird. „Natürlich wollen wir auch ,etwas zum Anfassen‘ bieten“, sagt Vukadin.

Damit ist das Gunskirchner Unternehmen nicht alleine. Egal ob Kletterwand, Liegestütz-Wettbewerb oder VR-Schlittenfahrt – die Aussteller lassen nichts unversucht, um das Interesse der Jugendlichen für ihren Betrieb zu wecken und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Vom Bäcker bis zum Kfz-Mechaniker ist hier jede Berufsgruppe vertreten, niemand will sich die Messe entgehen lassen: „Wir finden immer wieder Lehrlinge während der vier Messetage, deshalb ist sie ein Fixtermin für uns“, sagt etwa der Ausbildner eines Lebensmitteleinzelhändlers.

„Für jeden was dabei“

„Ich interessiere mich für Mechatronik und überlege auch eine Lehre in dem Bereich anzufangen“, sagt die 13-jährige Lara Graf.Sie besucht die Mittelschule in Waldzell (Bezirk Ried im Innkreis) und ist gemeinsam mit ihrer Klasse hergekommen, um bei der Entscheidung für einen Beruf einen Überblick zu bekommen.

Auch Anika Thumfart aus Bad Leonfelden ist mit ihrer Klasse hier. „Ich bin auf der Suche nach einer Schule für die Oberstufe. Dass so viele weiterführende Schulen auf der Messe ausstellen komme ihr dabei entgegen.



Auf der „Jugend & Beruf“ sei für „wirklich jeden etwas dabei“ sagt Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ, die die Messe gemeinsam mit Landesrat Markus Achleitner eröffnete.

Die von den OÖN präsentierte Messe „Jugend & Beruf“ findet noch bis Samstag, 7. Oktober, in den Messehallen 20 und 21 in Wels bei freiem Eintritt statt.

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger