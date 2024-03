Die jüngste Kaffeerösterin und eine perfekte Mischung

Jutesäcke, die bis unter die sechs Meter hohe Decke gestapelt sind, jeder 60 Kilogramm schwer, gefüllt mit Kaffeebohnen aus Guatemala, Costa Rica, Kolumbien, Peru, Vietnam. Es riecht nach frisch gemahlenem Kaffee, obwohl die "Menado Superior" an diesem Tag stillsteht. So heißt der wuchtige gusseiserne Röster, Baujahr 1954, in dem schon Marlene Dracks Urgroßvater Bohnen aus aller Welt röstete und der dank guter Pflege die Dracks seit vier Generationen begleitet.