Die Hunde "Boom" und "Action" sollen in der Türkei Leben retten

Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien schickt das Österreichische Bundesheer Suchhunde in das Krisengebiet. Mit dabei sind auch Markus Gruber, Leiter der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Traun, mit seiner Hündin "Boom" sowie Gerald Schmidberger mit seinem Hund "Action". Mehr als 2300 Menschen sind bei dem verheerendsten Erdbeben in dieser Region seit Jahrzehnten ums Leben gekommen, hunderte Menschen werden noch unter den Trümmern vermutet. Es zählt also jede Sekunde.