Pummelig, gutmütig und kaum aggressiv – Adjektive, die wohl am besten auf jene Art der Wildbienen zutreffen, die laut Wildbienen-Experten Fritz Gusenleitner den größten Sympathiewert genießt: die Hummel (lat. Bombus). Insgesamt 45 verschiedene Hummelarten sind derzeit in Österreich zu finden, einige davon werden jedoch in den kommenden Jahren verschwunden sein, befürchtet Gusenleitner: "Im Burgenland sind bereits einige Arten – besonders die großen Hummeln – nicht mehr zu