Die Hölle im "langen Schatten von Mauthausen"

Hüfthoch ist der Stein, den die Amerikaner in den Traunauen, zwischen Gunskirchen und Edt bei Lambach zurückgelassen haben. Die schimmeligen Holzbaracken, in denen es von Ratten und Läusen wimmelte, sind nicht mehr. Und auch das Lagerareal ist verschwunden. Verschluckt von den Traunauen. Der Gedenkstein ist einer der wenigen Zeugen, die bekunden, was mitten im Wald geschehen war.