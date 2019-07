Die Hitze legt diese Woche eine Pause ein: Mit maximal 25 Grad rechnet Claudia Riedl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für die kommenden Tage. "Grund dafür ist, dass kühle Luft vom Nordmeer über die Nordsee und Deutschland zu uns kommt", sagt die Meteorologin. Die Luft ströme weiter in den Süden: "Daher wird es auch in unseren südlicheren Nachbarländern wie Slowenien oder Kroatien frisch sein." Sie schränkt aber ein, dass die derzeitige Wetterlage schwierig einzuschätzen sei.

Von Montag bis Freitag ziehen immer wieder Wolken durch das Land, dazwischen gibt es sonnige Phasen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 22 Grad (Dienstag, Mittwoch) und 25 Grad (Freitag). Diese Temperaturen würden wir derzeit als "kühl" empfinden: "Aber eigentlich liegen wir damit nur wenig unter dem langjährigen Mittel für diese Jahreszeit."

Frisch am Mittwochmorgen

Richtig kalt werden könnte es am Mittwoch in der Früh: "Die Nacht dürfte nach derzeitigem Stand wolkenlos sein, was dazu führt, dass die Temperaturen stark absinken." In höhergelegenen Gemeinden, zum Beispiel im Mühlviertel, könnte es daher in der Früh nur fünf oder sechs Grad haben.

Niederschlag wird es in dieser Woche wieder wenig bis gar keinen geben. "Der Juni und die erste Juliwoche waren zu trocken", sagt die Meteorologin. Dennoch sei die Lage, bis auf vereinzelte Probleme in der Landwirtschaft, aufgrund des feuchten Mai und des niederschlagsreichen Winters derzeit "nicht besorgniserregend". (hes)

