Die Herbstwelle rollt, die Lage in den Spitälern ist stabil

Österreich ist – unerfreulicherweise – wieder einmal Nummer eins: Nämlich bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Die lag gestern bei 1067,5 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Europaweit landete Deutschland mit einem Wert von 788,3 weit abschlagen auf dem zweiten Platz. Auch Oberösterreich liegt erneut im unrühmlichen Spitzenfeld: Die Inzidenz im Bundesland liegt bei 1224,4; nur in Salzburg ist sie noch höher.

Auch die Zahl abgelaufener Impfzertifikate dürfte weiter ansteigen: Laut aktuellsten Zahlen des Landes vom 29. September waren in Oberösterreich 239.238 Vollimmunisierungszertifikate abgelaufen. Aktuellere Daten sind laut dem Krisenstab des Landes wegen einer Datenumstellung nicht mehr verfügbar.

Auf den ersten Blick erinnert die Situation an das Vorjahr: Auch damals stiegen um diese Zeit im Herbst die Infektionszahlen rasant an. Innerhalb weniger Wochen war die Belastungsgrenze der Spitäler erreicht – und überschritten. Heuer sei das anders, sagt Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Oberösterreichischen Gesundheitsholding. „Aufgrund der aktuellen Prognosen gehen wir davon aus, dass der Peak der Herbstwelle bereits in diesen Tagen erreicht wird. Trifft das zu, bleibt die Situation für die Spitäler gut handhabbar“, sagt Harnoncourt. Grund für die entspanntere Lage seien bessere Medikamente für Covid-Erkrankte, aber auch die Lehren aus den vergangenen Wellen. Ziel sei es, die Routinemedizin weitestgehend aufrechtzuerhalten, sagt der Vorstandschef. Dass wie im Vorjahr Operationen abgesagt werden müssen, soll vermieden werden. Dazu werden alle Häuser in Oberösterreich zusammenarbeiten: „Bei Personalausfällen in einem Spital wird ein Patient zum Beispiel in ein anderes verlegt, damit dort ein Routineeingriff erfolgt“, sagt der Gesundheitsholding-Chef. Außerdem wolle man stabile Dienstpläne und Einsatzorte für Mitarbeiter sicherstellen.

Diskussion um Maskenpflicht

Sigrid Maurer, Klubobfrau der Grünen, löste mit der Ankündigung, dass die Maskenpflicht in näherer Zukunft zurückkehren werde, eine bundesweite Diskussion aus. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wollte sich gestern bei einer Pressekonferenz nicht festlegen. Dabei verwies er auf die stabile Lage in den Krankenhäusern. Gesundheitsminister Rauch (Grüne) hatte am Montag gesagt, dass vor dem 23. Oktober keine Entscheidung fallen werde, wenn die derzeit geltende Corona-Maßnahmenverordnung ausläuft.

Video: Was halten die Oberösterreicher von einem möglichen Comeback der Maskenpflicht? OÖN-TV hat sich umgehört:

Vertreter mehrerer Bundesländer forderten gestern eine bundesweit einheitliche Lösung bezüglich der Maskenpflicht – und zeigten sich offen für eine Wiedereinführung. Auch Oberösterreichs Gesundheitslandesrätin und LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) trat für eine bundesweit einheitliche Lösung ein. Sie drängte jedoch darauf, bei der Entscheidung auch die ruhige Lage in den Intensivstationen einzukalkulieren. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) kündigte indes an, dass er sich demnächst mit Experten über Maßnahmen beratschlagen werde. Wien ist das einzige Bundesland, in dem weiterhin die Maskenpflicht in den Öffis gilt.

In der Bundespolitik sind die Meinungen geteilt: Während SP-Vizeklubchef Jörg Leichtfried zur Frage der Wiedereinführung sagte, dass man Expertenmeinungen folgen solle, lehnte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger die Maskenpflicht hingegen klar ab, weil diese „keinen großen Effekt“ habe. Auch aus der FP kamen ablehnende Reaktionen.

Gewerkschaft und Wirtschaftskammer sprachen sich einhellig gegen eine Maskenpflicht aus. Das verpflichtende Tragen sei für Beschäftigte unzumutbar.