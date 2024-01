Die Heiligen Drei Königinnen sind da

Wenn sie läuten, öffnen sich alle Türen: Seit 70 Jahren ziehen die Sternsinger nach Neujahr durchs Land. 16.000 Kinder sind gemeinsam mit 5000 Begleitpersonen allein in Oberösterreich unterwegs, um Brauchtum zu leben, Segenswünsche zu überbringen und um Unterstützung für Notleidende zu bitten. Etwa zwei Drittel der Sternsinger in Österreich sind Mädchen, die im Dienst der guten Sache in die Rolle eines der Heiligen schlüpfen. Unglaubliche 520 Millionen Euro haben Generationen von Sternsingern in den vergangenen sieben Jahrzehnten in Österreich gesammelt.

Die Anfänge waren jedoch vergleichsweise bescheiden: Mit den Spenden der ersten Sammelaktion im Jahr 1954 sollte ein Motorrad für Menschen in Uganda angeschafft werden. Der Erlös von 42.387 Schilling (3080 Euro) reichte dann sogar für drei Motorräder. Seither haben sich die Spenden vervielfacht: Im Vorjahr sammelten die Sternsinger in Österreich 19,2 Millionen Euro.

Segen für jedes Haus

Den Segen "20 C+M+B 24" schreiben die Sternsinger mit Kreide an die Tür (oder kleben den Segenskleber auf). Die Abkürzung C+M+B bedeutet "Christus mansionem benedicat", übersetzt "Christus segnet dieses Haus".

