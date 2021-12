Die große Angst vor der neuen Variante

"Weder mein Hausarzt noch mein Internist konnten mir eine zufriedenstellende Antwort geben", schreibt eine Leserin. Daher wende sie sich jetzt an die OÖNachrichten. Sie ist eine von zahlreichen Leserinnen und Lesern, die täglich die OÖNachrichten kontaktieren. Fragen haben sie viele. Thema ist dabei die Angst vor der neuen Omikron-Variante, vor Thrombosen und vor allergischen Reaktionen auf einen Impfstoff.

Die Unsicherheit ist groß, häufig prägen Ängste und aus dem Zusammenhang gerissene wissenschaftliche Fakten die öffentliche Diskussion. Gemeinsam mit einem Expertenteam besprechen die OÖN daher die Zuschriften der Leserschaft. Dieses Mal beantwortet Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Uniklinikum, die Zusendungen.

Ihre Anliegen können Sie jederzeit an uns richten. Schreiben Sie uns an leserbriefe@nachrichten.at

Lamprecht antwortet

Ich bin drei Mal geimpft, mein Arzt meinte, jetzt bestünde ein Jahr kein Bedarf für eine Immunisierung. Wie beurteilen Sie diese Aussage? Gerade jetzt wegen der Omikron-Variante? - Maximilian Stein, E-Mail



Bernd Lamprecht: Der Patient ist gut geschützt. Aber bezüglich Omikron sieht es so aus, dass die derzeit verfügbaren Impfstoffe dagegen nicht so effektiv sein dürften wie bei den anderen Corona-Varianten. Die Veränderungen, die hier am Spike-Protein aufgetreten sind, lassen wohl eine reduzierte Impfeffektivität erwarten. Spezialisten gehen aber davon aus, dass der Impfschutz vor schwerer Erkrankung gegeben ist. Im kommenden Jahr werden wir an Omikron angepasste Impfstoffe haben, sie werden in der zweiten Jahreshälfte verfügbar sein.



Wenn man am 12. Dezember den dritten Stich von Pfizer erhalten hat, kann man dann am 21. Dezember ohne Bedenken mit einer Allergie-Spritzenkur beginnen? - Edith Vierhauser, E-Mail

Wenn solche Therapien in einer Regelmäßigkeit durchgeführt werden, also in bestimmten Abständen von mehreren Wochen, dann wäre es ideal, wenn die Impfung ziemlich genau in der Mitte zwischen zwei solcher Verabreichungen stattfinden kann. Wenn es aber nur eine einmalige Therapie ist, sollte man nach Möglichkeit ungefähr 14 Tage Abstand halten.

Allergikern wird geraten, nach der Impfung eine etwas längere Nachbeobachtungszeit einzuhalten. Nicht die üblicherweise empfohlenen 15 Minuten, sondern besser 30 Minuten.

Mein Bruder ist 67 Jahre alt und sehr sportlich, hatte aber in den vergangenen Jahren drei Lungenembolien. Jetzt hat er bei der Impfung Angst vor einer Thrombose. - Maria Schaub, Linz

Es gibt bei Impfungen nur ein ganz gering erhöhtes Risiko für sogenannte Blutgerinnungsstörungen. Das Risiko für eine solche Störung ist bei der tatsächlichen Virusinfektion aber um ein Vielfaches höher. Insofern ist hier keine besondere Besorgnis notwendig, sondern es ist die Impfung zweifellos der sicherere Weg, der auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von so einer Erkrankung begleitet wird. Ein minimal höheres Risiko hat man bei einem Vektorimpfstoff festgestellt, bei den Messenger-Impfstoffen, die jetzt zum Einsatz kommen, ist das nicht so.

Meine zweite Impfung ist schon etwas her. Nun habe ich gelesen, dass eine Nebenwirkung eine Herzmuskelentzündung sein kann. Soll ich jetzt einen Kardiologen aufsuchen? - Max Ritter, E-Mail

Es ist richtig, dass solche Entzündungen in Zusammenhang mit den Impfungen in Studien beschrieben werden. Ich würde immer empfehlen, die tatsächlichen Ereignisse miteinander zu vergleichen, entweder eine Impfung mit einem sehr geringen Risiko für eine mild verlaufende Herzmuskelentzündung oder die andere Situation, die ungeschützte Infektion mit der Möglichkeit einer schweren Erkrankung. Und dann kann zusätzlich eine schwere Herzmuskelentzündung auftreten. Ein Besuch beim Kardiologen ist nicht notwendig, kann aber Sicherheit geben.

Wenn ich die erste und zweite Teilimpfung mit dem Impfstoff von Pfizer erhalten habe, macht es dann Sinn, mit Moderna den Drittstich zu machen? Oder soll ich bei Pfizer bleiben? - Christine Kern, E-Mail

Wenn jemand die beiden ersten Impfungen mit dem Messenger-RNA-Impfstoff von Biontech-Pfizer bekommen hat, so kann er für die dritte Impfung wieder auf denselben Impfstoff setzen. Wenn das gewünscht ist, kann man auch auf einen anderen Impfstoff, beispielsweise von Moderna, ausweichen. Aber das wäre nicht erforderlich.

Ein Kreuzen ist in dieser Situation nicht unbedingt notwendig, anders ist die Lage, wenn man anfangs mit Vektor-Impfstoffen wie AstraZeneca geimpft wurde, dann sollte der Booster mit einem Messenger gemacht werden.



Seit 2015 leide ich an einer Immunthrombozytopenie (verminderte Anzahl von Blutplättchen als Folge, Anm.). Soll ich mich impfen lassen und mit welchem Impfstoff? - Anonym, E-Mail

Prinzipiell ist es wichtig, zu wissen, wie hoch die Anzahl der Blutplättchen, der Thrombozyten, generell ist. Wenn diese nicht so niedrig ist, dass etwas gegen die Impfung sprechen würde, also hier gravierende Blutungen zu befürchten sind, geht von der Impfung keine Gefahr aus.

Ganz im Gegenteil: Es besteht ein guter Schutz, mit dieser Impfung keine echte und schwere Viruserkrankung erleiden zu müssen. Diese hätte dann weitaus ungünstigere Effekte, die sich schlussendlich auch gravierend auf das Blutbild auswirken können.