Die Grippe hat ihren Weg nach Österreich gefunden. "Noch ist es ein regionaler Ausbruch, aber die Grippewelle steht vor unserer Tür", sagt Monika Redlberger-Fritz, Laborleiterin am Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien. Wie berichtet, mussten in Innsbruck bereits zwei Volksschulen geschlossen werden, weil mehr als die Hälfte der Kinder an Influenza erkrankt waren.