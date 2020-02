Für die Schüler der 4e-Klasse des Gymnasiums Dachsberg im Bezirk Eferding war an den ersten beiden Tagen dieser Woche schulfrei – und das, obwohl die Semesterferien erst in zwei Wochen beginnen. Der Grund ist eine massive Grippewelle: 19 der 26 Teenager der 4e waren am Montag krank, am Dienstag immer noch 17. Die Schulleitung schickte die verbliebenen gesunden Schüler, wie vom Gesetz vorgesehen, wieder nach Hause.