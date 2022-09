In der Mundart wird "Herbst" als "Herist" und "Hörist" bezeichnet. Diese Bezeichnungen geben preis, woher das Wort stammt, nämlich aus dem Althochdeutschen: "Herbist" bedeutete so viel wie "Ernte" – im Englischen ist diese Wurzel noch ("harvest") zu sehen. In manchen Gegenden wird der Herbst auch als "Einwärts" bezeichnet – denn im Herbst wird auch die letzte Ernte eingebracht, und das Leben verlagert sich Stück für Stück nach drinnen, also "einwärts".