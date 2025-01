Die Geschichte von der Organmafia und was sonst noch erzählt wird

Jüngstes Beispiel: Ein junger Eferdinger sei im Herbst bei einem Party-Urlaub auf Mallorca mit einer großen Narbe aufgewacht. Wieder zurück in der Heimat, habe er sich vorsichtshalber untersuchen lassen und dabei erfahren, dass ihm eine Niere fehlte, so die makabre Erzählung. Das Ganze sei angeblich "sogar im Radio vermeldet" worden".

Was es damit auf sich hat? Nichts - die Geschichte ist nie passiert. "Solche Schauermärchen erfreuen sich in der heutigen modernen und aufgeklärten Welt offenbar weiterhin einer großen Beliebtheit", heißt es aus dem Landeskriminalamt Oberösterreich.

Opfer war der Bekannte des Freundes der Schwägerin

"Urban Legends" werden diese makabren Erzählungen genannt, die dem Bekannten eines Bekannten passiert sein sollen und in unterschiedlichen Versionen die Runde machen. Die dubiose Geschichte von der fehlenden Niere ist nicht neu: Seit vielen Jahren hält sich die "Urban Legend" der vermeintlichen Organmafia in Tschechien, aufgrund der geografischen Nähe vor allem im Mühlviertel.

Opfer soll auch in diesem Fall ein junger Österreicher gewesen sein. Je nach Erzähler wachte er nach einem Casinobesuch im tschechischen Grenzgebiet in der Toilette, auf dem Parkplatz oder im Auto wieder auf und hatte eine Narbe am Rücken. Das sei wirklich passiert, versichern die Erzähler, denn immerhin ist es der Bekannte eines Freundes der Schwägerin - oder so. Fakt ist aber: Die Polizei hat einen derartigen Fall nicht dokumentiert, es gab nie eine Anzeige in diese Richtung.

Ausschlag nach Partynacht

Gleiches gilt für die Erzählung einer Fortgehbekanntschaft, die sich als Mörder entpuppt. Die Versionen variieren, doch sie enden immer mit derselben grauenhaften Pointe.

Es geht um eine junge Österreicherin, die laut Erzähler über ein paar Ecken bekannt sei und in einem Nachtlokal mit einem charmanten, gutaussehenden Fremden anbandelt. Die beiden küssen sich in der Disco. Zur späten Stunde fragt der Mann, ob sie ihn nach Hause begleiten wolle. Die Frau lehnt ab, sie bleibt lieber bei ihren Freunden. Nach der Party bildet sich ein ekelhafter Ausschlag bei der Protagonistin.

Sie geht zum Arzt, der ihr ein paar Tage später das erschreckende Ergebnis aus dem Labor überbringt: Sie hat Leichenherpes - ein Hautausschlag, der nur durch Kontakt mit Leichen entstehen kann. Bei Ermittlungen der Polizei kommt ans Licht, dass in der Wohnung der Discobekanntschaft tote Frauen liegen. Zur Klarstellung: Auch diese Gruselgeschichte hat "keinen faktischen Bezug zu realen Fällen", so die Kripo Oberösterreich. "Diese Geschichten stellen keine tatsächliche Bedrohung dar", wird betont.

Wenn ein Freund erzählt, der Freund eines Freundes habe etwas Irres erlebt, dann ist es eine "Urban Legend". Diese modernen Mythen würden oft über soziale Netzwerke, Kettenbriefe oder Erzählungen verbreitet. "Gefährlich können sie werden, wenn sie eine größere Verbreitung oder Dynamik entwickeln", heißt es vom Landeskriminalamt.

Kettenbriefe lösten Verunsicherung aus

Eine "Urban Legend" machte vor rund 20 Jahren Schlagzeilen in Oberösterreich, weil sie große Verunsicherung in der Bevölkerung ausgelöst hat. Auch im benachbarten Bayern machten damals Kettenbriefe die Runde, die vor Aids-Spritzen in Diskotheken warnten. Die Kurzversion: "Ein Fremder sticht im Gedränge Discobesucher mit einer Spritzennadel. Dann klebt er seinen Opfern einen Zettel auf den Rücken mit der Aufschrift 'Willkommen im Club'." Dies sei eine Anspielung auf Menschen, die bereits mit HIV infiziert sind. Die Polizei in Oberösterreich hat nach den Gerüchten Anfang der 2000er-Jahre Ermittlungen angestellt, und konnte Entwarnung geben: Kein einziger Fall sei bekannt. Das ist bis heute so.

Polizei rät zu "gesunder Skepsis"

Seitens des Landeskriminalamtes wird empfohlen, solchen bizarren Geschichten "mit gesunder Skepsis zu begegnen". Für detaillierte rechtliche Einschätzungen oder eine genauere Überprüfung könne man sich zusätzlich an die Staatsanwaltschaft wenden.

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel