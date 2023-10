Die gesamte Region als eine einzige Fanzone

Schon vor 7 Uhr haben die Lotsen rund um die Rallye-Wertungsprüfung "Mühltal" am Samstag ihre Stellungen bezogen. Nur wenige Minuten später hieß es per Funk: "Wir brauchen Verstärkung, die überrennen uns." So enorm war der Andrang zu den Wertungsprüfungen der Central European Rallye, dem ersten WM-Lauf auf österreichischem Boden seit 50 Jahren. Das in der Dreiländerregion ausgetragene Rennen machte auch im Inn- und Mühlviertel Station.