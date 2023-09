"Gerechte unter den Völkern" – so dürfen jene Menschen offiziell bezeichnet werden, die während des Holocaust ohne Gegenleistung ihr Leben aufs Spiel setzten, um Juden das Leben zu retten. In Österreich gibt es rund 110 dieser "Gerechten", die von der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem anerkannt werden.