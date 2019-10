Die Freude an der Bewegung und Angst vor der Ausgrenzung

"Und plötzlich war ich nicht ,der Behinderte‘, sondern ,ein Sportler‘", sagte Christoph Etzlstorfer, Vizepräsident des oberösterreichischen Behindertensportverbands. Er verunglückte als Jugendlicher schwer und sitzt seitdem im Rollstuhl. Durch den Sport fand er wieder Anschluss zu seinen Mitmenschen.

Bei der gestrigen, ersten öffentlichen Sitzung des oberösterreichischen Monitoring-Ausschusses erzählte der Paralympics-Athlet von seinen Erlebnissen.

Angst, sich bloßzustellen

"Beim Sport geht es um das Miteinander. Hier findet gelebte Inklusion statt", sagt Landeshauptmannstellvertreterin und Landesrätin für Gesundheit Christine Haberlander (VP). In Oberösterreich warten die 13 Behindertensportvereine mit einem großen Angebot an Veranstaltungen und Trainingsmöglichkeiten auf. Allerdings sei die Zahl der Mitglieder mit 800 Behindertensportlern sehr überschaubar, sagt Etzlstorfer.

An der Begeisterung und der Freude an der Bewegung mangle es nicht. "Viele Menschen mit Behinderung haben Angst, sich bloßzustellen, nicht mitzukommen oder ausgegrenzt zu werden. Die Freude an der Bewegung verbindet jedoch alle", sagt Etzlstorfer.

Er selbst sitzt seit einem Unfall 1981 im Rollstuhl und begann wenig später mit dem Behindertensport. In zwei Sportgruppen mit und ohne Menschen mit Beeinträchtigung fand er Anschluss. Sieben Jahre später holte er bei den Paralympics in Korea seine erste Medaille, sechs weitere und mehrere Weltrekorde sollten in den nächsten Jahren folgen.

Um auch die letzten Einstiegshürden in den Behindertensport zu beseitigen, tagte der oberösterreichische Monitoring-Ausschuss gestern zum ersten Mal öffentlich. Unter dem Motto "Gemeinsamer Sport bewegt" diskutierten die Teilnehmer mit Vertreter aus der Politik, Sportvereinen und Behindertenorganisationen.

