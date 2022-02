Die Ferien beginnen regnerisch und windig

Am Wochenende bleibt die Wetterlage stabil, die Tageshöchstwerte steigen auf etwa 10 Grad Celsius, der Wind erreicht im Flachland Geschwindigkeiten von 60 bis 70 km/h. Am Sonntag kann es vor allem im Mühlviertel verstärkt regnen.

Am Montag erreicht eine Kaltfront Oberösterreich und bringt Regen, Wind und Graupelschauer. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und 10 Grad, im Bergland ist mit Schnee zu rechnen. "Auf dem Dachstein können am Montag etwa 30 Zentimeter Schnee fallen", sagt Riedl. Auch am Dienstag bleibt es windig mit Regenschauern und Schneefall in den Bergen. Im Flachland erreichen die Temperaturen Höchstwerte bis zu neun Grad. "Für Februar ist das viel zu warm", sagt die Meteorologin.

Erst ab Mittwoch stellt sich Wetterbesserung ein, der schönste Tag der Semesterferienwoche wird der Donnerstag mit einem kleinen Zwischenhoch. Die Temperaturen klettern auf bis zu 13 Grad, der Wind wird aus derzeitiger Sicht schwächer.