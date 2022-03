Die ersten Hilfsgüter des Landes sind unterwegs

Vergangene Woche begann die Volkshilfe Oberösterreich damit, Sachspenden für die Ukraine zu sammeln. Den Auftrag dazu gab das Land Oberösterreich. Und enorme Mengen an Gütern gaben die Oberösterreicher in den 22 Volkshilfe-Shops ab: Hygieneartikel für Babys und Frauen, Schlafsäcke, Decken und Medikamente. Heute machen sich 38 Paletten Hilfsgüter an Bord eines Lkw in Richtung Ukraine auf. Und weitere werden ihm in Kürze folgen.

"Beeindruckt und berührt" von der großen Hilfsbereitschaft war Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP): "Ich danke von Herzen für dieses Engagement und die professionelle Zusammenarbeit bei dieser Spendenaktion, die dringend benötigte Hilfsgüter in die Ukraine bringt." Weiter werde Oberösterreich "jenen, die unglaubliche Strapazen und eine anstrengende Flucht hinter sich gebracht haben", Unterkunft und Sicherheit gewähren.

Private, Gemeinden, Firmen

"Viele Menschen wollen dieser schrecklichen Tragödie nicht tatenlos zusehen, sondern der leidgeprüften ukrainischen Bevölkerung helfen", sagte Michael Schodermayr, Vorsitzender der Volkshilfe Oberösterreich. Nicht nur Privatpersonen, auch Unternehmen und Gemeinden hätten sich an der Sammelaktion beteiligt. "Die Spendenbereitschaft ist einfach überwältigend."

Dafür, dass die Waren auch in der Ukraine ankommen, zeichnet die Firma ACS Logistics mit Sitz in Hörsching verantwortlich. Das Unternehmen hat dafür eigens eine Lagerhalle in Pasching angemietet.

"Und vor Ort steht uns als bestens vernetzte Partnerin die ukrainische Schwesterorganisation ‚Narodna Dopomoha’ zur Seite", sagte Volkshilfe-Geschäftsführerin Jasmine Chansri. Geplant sei, dass die Lastkraftwagen direkt zu dieser Organisation in die ukrainische Stadt Czernowitz fahren. "Falls das nicht möglich sein sollte, werden die Sachspenden an der rumänisch-ukrainischen Grenze übergeben. In jedem Fall kommen die Spenden dort an, wo sie am dringendsten gebraucht werden", so Jasmine Chansri.

Die Menge der gesammelten Spenden ist so groß, dass in den kommenden Wochen weitere Transporter aufbrechen werden.