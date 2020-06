Die ersten Autos fahren über die neue Bypassbrücke auf der A7

Über ein durchaus historisches Ereignis dürfen sich ab heute, 5 Uhr früh, vor allem die Pendler aus dem Mühlviertel freuen. Denn 41 Jahre nach der Fertigstellung der Steyreggerbrücke hat Linz eine Donauquerung mehr. Der erste der beiden Bypässe der Autobahnbrücke wird für den Verkehr freigegeben.

Die auf der Mühlkreisautobahn aus Richtung Freistadt kommenden Lenker fahren bei der Anschlussstelle Hafenstraße ab, werden dann in Urfahr in luftiger Höhe über eine neue Rampe auf die Bypassbrücke geleitet und verlassen die Autobahn südlich der Donau über eine ebenfalls neue Abfahrtsspur. Damit werden Verkehrsteilnehmer, die bei der Donau in Linz abfahren möchten, erstmals vom Durchzugsverkehr getrennt, die A7 wird damit entlastet. Auch der neue, flussaufwärts gelegene Geh- und Radweg über die Donau an der Westseite der Voestbrücke steht ab sofort zur Verfügung. Und das auf einer komfortableren Breite von jeweils drei Metern. Fußgänger und Radfahrer erhalten damit eine zusätzliche Mobilitätsoption, um die Donau von Urfahr nach Linz oder umgekehrt zu überqueren.

Video: Autofahrer können Linzer A7-Bypassbrücke wieder benutzen

Täglich überqueren mehr als 100.000 Fahrzeuge die Donau über die Voestbrücke. "Um Oberösterreich wieder stark zu machen und die staugeplagten Pendler zu entlasten, braucht es vor allem eine leistungsfähige Infrastruktur", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Mit der Fertigstellung und Verkehrsfreigabe der Bypass-Brücke sei ein wesentlicher Schritt in diese Richtung gemacht worden.

7800 Tonnen Stahl werden für die neue Brücke verbaut. "Im Vergleich dazu besteht der Eiffelturm in Paris aus 7300 Tonnen", zieht Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) einen Vergleich. Mitte September wird die gesamte Bypassbrücke befahrbar sein.

