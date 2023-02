"Die entscheidende Frage lautet immer: Weitergehen oder aufgeben"

Vor acht Jahren musste er mit seiner Familie vor den Taliban aus Afghanistan fliehen. "Die Entscheidung lautet immer: Weitergehen oder aufgeben", und so begann der 29-Jährige, der in Kabul Recht und Politik studierte, in Linz eine Pflegeausbildung. "Das Land zu verlassen ohne zu wissen, was am nächsten Tag passieren wird. Das will niemand", erzählt Ali Sina Naseri.

Bis zu seiner jetzigen Festanstellung bei den Elisabethinen war es trotz Pflegediplom ein steiniger Weg: "Ich hatte ein Diplom, bekam aber lange keinen positiven Asylbescheid und somit keine Arbeitsstelle“. Im Interview mit OÖN TV schildert er seine Geschichte:

Autor Jasmin Baumgartinger Jasmin Baumgartinger