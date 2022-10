Von ihrer Mitbewohnerin wurde Julia Nusko in der Nacht auf Sonntag mit folgenden Worten geweckt: "Da brennt was." Die beiden Frauen überlegten nicht lange, verständigten die Feuerwehr, packten ihre Katzen in Transportboxen und begannen die Nachbarn herauszuklingeln. "Alles war voller Rauch, der Boden schon ganz verrußt, Hals und Augen brannten", schildert Nusko die Situation. Sie und ihre Mitbwohnen wohnen in der Linzer Innenstadt im ersten Stock.