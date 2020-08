"Die Ehrenamtswahl nimmt bereits ordentlich Fahrt auf"

LINZ. Keine Verschnaufpause für die Nominierten. Eine Woche nach dem Startschuss ist das Rennen um den Titel "Ehrenamtlicher des Jahres" voll entbrannt. Tausende haben online bereits für ihren Favoriten abgestimmt. Noch hat Nikolaus Bindeus von der DSG Union Helfenberg die Nase vorne, doch das kann sich jederzeit ändern. Denn bei der Wahl zum "Ehrenamtlichen des Jahres" zählt jede Stimme. Voten auch Sie auf nachrichten.at/ehrenamt und verhelfen Ihrem Favoriten zum Sieg.

"Die Wahl nimmt wenige Tage nach Start bereits ordentlich Fahrt auf. Das ist eine gewaltige Anerkennung für die Arbeit, die die tausenden Ehrenamtlichen Tag für Tag auf und abseits der Sportanlagen leisten", sagt Sportlandesrat Markus Achleitner (VP). Zum zweiten Mal holt das Sportland OÖ gemeinsam mit den OÖN, den Tips, Life Radio und TV1 heuer die Helden im Hintergrund vor den Vorhang.

Immer am Ball

Mit elf Jahren begann Nikolaus Bindeus in der DSG Union Helfenberg mit dem Fußballspielen. 41 Jahre später ist der zweifache Vater noch immer am Ball. Die Position des Verteidigers hat er allerdings gegen jene des Obmanns getauscht. "Eigentlich wollte ich das ja nur ein oder zwei Jahre machen, mittlerweile sind es zwölf geworden", sagt Bindeus. Wobei die vergangenen Jahre zu den herausforderndsten seiner Laufbahn gehörten. Die Sektion Fußball der Union Helfenberg hatte sich aufgelöst, viele Jugendliche wechselten zu Vereinen der Nachbargemeinden. Doch Bindeus holte sie alle wieder zurück, wenn auch nur als Gäste. Mit einem neuen Klubhaus schuf er 2017 einen beliebten Treffpunkt für Jung und Alt. "Jetzt kommen die Nachbarvereine zu uns zum Spielen. Sie haben sogar bei den Bauarbeiten geholfen. Es gibt nichts Schöneres als den Zusammenhalt", sagt er.

Tennis-Pionier

1978 brachte der aktuell zweitplatzierte Johann Six den Vereinssport Tennis nach Aurach am Hongar. Der erste Platz entstand auf seinem Grund. Acht Spieler waren es damals, heute sind es 140. 24 Jahre lang war Six Sektionsleiter des Sportvereins Aurach, ehe er 2017 den TC Raika Aurach aus der Taufe hob. Heute hilft der 72-Jährige als Platzwart mit: "Ich habe im Dezember ein neues Knie bekommen und war so fit, dass ich während des Lockdowns beschlossen habe, die Plätze alleine auf Vordermann zu bringen. Das macht ja eigentlich der ganze Verein gemeinsam."

Es waren seine Eltern, die Markus Dibold mit fünf Jahren ins kalte Wasser stießen. "Meine Eltern wollten, dass ich schwimmen lerne, und haben mich deshalb beim 1. Linzer Schwimmklub angemeldet", sagt der Drittplatzierte. "Das Schwimmen wurde zu meinem größten Hobby." Als Obmann betreut Dibold Schwimmer aller Altersgruppen, vom Vier- bis zum 97-Jährigen. Auch während der Coronazeit kümmerte er sich um seine Sportler, die Trainingsanweisungen kamen kurzerhand per E-Mail.

Jede Stimme zählt

Onlinevoting: Die Ehrenamtlichen brauchen Ihre Unterstützung. Seit 19. August können Sie auf nachrichten.at/ehrenamt täglich für Ihren Favoriten voten. Die digitalen Wahlurnen sind noch bis Ende September geöffnet.

Die Ehrenamtlichen brauchen Ihre Unterstützung. Seit 19. August können Sie auf nachrichten.at/ehrenamt täglich für Ihren Favoriten voten. Die digitalen Wahlurnen sind noch bis Ende September geöffnet. Preise: Die Sieger werden Mitte Oktober in den Linzer Promenaden Galerien ausgezeichnet. Tolle Preise warten: Jeder Bezirkssieger erhält 1000 Euro, für die drei Landessieger gibt es zusätzlich 250, 500 oder 1000 Euro.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.