"Sehr geehrter Herr Bundesminister Dr. Mückstein, sehr geehrter Herr Kollege" richten sich die Mediziner in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Betreff: Impfpflicht. Sie kritisieren die Ausnahmen, die für bestimmte Patientengruppen gelten. Diese seien "aus ärztlicher und wissenschaftlicher Sicht in keinster Weise nachvollziehbar", schreiben die Leiter der Abteilungen für Rheumatologie an den Medizinischen Universitäten Graz, Innsbruck und Wien.