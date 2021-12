Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen gut

Es ist Jahre her, dass es Mitte Dezember auch im Flachland derart intensiv geschneit hat. "So viel Schnee bereits Mitte Dezember, das ist ein seltenes Ereignis geworden. Einen Advent, der so schön weiß war, gab es schon lange nicht mehr", sagt Claudia Riedl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Noch bis zum Ende der Woche bleibt es laut den Prognosen der ZAMG winterlich. Danach ist es aufgrund des wachsenden Einflusses eines Hochdruckgebiets mit dem Schneenachschub aber vorerst vorbei. Wird die weiße Pracht bis Weihnachten überdauern? "Ab 600 Meter ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Schnee bis Heiligabend erhalten bleibt", sagt Riedl. Aber auch die Menschen in tieferen Lagen dürfen noch auf weiße Weihnachten hoffen: "Die Chance dafür lebt jedenfalls noch", sagt Riedl.

Einstweilen darf sich aber ganz Oberösterreich über eine fast nahtlos geschlossene Schneedecke freuen. In Arnreit im Bezirk Rohrbach machten sich die Familien Schmidlechner und Azesberger auf zu einer familien- und generationenübergreifenden Schlittenfahrt. Schlittenführer Fritz Azesberger gibt dabei altes Familienwissen weiter. Bereits sein Vater war mit ihm und seinen Geschwistern auf diese Art im winterlichen Mühlviertel unterwegs gewesen.

In Gmunden schneite es gestern ununterbrochen, und es ist noch ruhiger als ohnehin in der Lockdown-Zeit. Der Winterdienst ist im Dauereinsatz, aber in den steilen Gassen der Altstadt haben die Menschen trotzdem Mühe, nicht auszurutschen. Alle sind wie in Zeitlupe unterwegs: die Fußgänger und die Autos. An der Esplanade sitzen Tauben und Möwen reglos auf verwaisten Bootsanlegestellen. Der Traunsee dahinter verschwindet im Nebel.

Dichtes Schneetreiben herrschte gestern auch in Wels, wenngleich es bei einer Temperatur von null Grad auf den Straßen und in den Fußgängerzonen matschig und die Schneedecke nur einige Zentimeter dick war. Die wenigen Menschen auf der Straße in der Innenstadt wärmten sich in der Mittagspause mit einem Tee oder Coffee to go oder holten sich an den Take-away-Stationen der Lokale ihr Mittagessen ab.

Saisonstart für Skigebiete

Take-away ist derzeit auch noch das Schlagwort für Oberösterreichs Skihütten. Wo die Saison bereits begonnen hat, wie auf der Höss in Hinterstoder, im Skigebiet Dachstein-West und am Sternstein in Bad Leonfelden, kommt die Wärme noch aus Einwegbechern. Damit wird es nach dem Ende des Lockdowns am 17. Dezember vorbei sein – dann gilt die 2G-Regel voraussichtlich nicht nur auf den Pisten, sondern auch in der Gastronomie.

Wegen der tief winterlichen Verhältnisse im Frühwinter werden an diesem Wochenende auch die Skigebiete Hochficht und Kasberg mit großer Freude die ersten Skifahrer begrüßen. Ab morgen werden dort die ersten Schwünge auf frisch präparierten Pisten möglich sein. Auch im Gelände sind die Bedingungen für Ski- und Schneeschuhtouren bereits ausgesprochen gut – zumindest für Anfang Dezember. Über der Waldgrenze herrscht allerdings weiterhin erhebliche Lawinengefahr.

