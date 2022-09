Drei Tage lang war die Gemeinde Molln der Nabel der Volkskultur in Oberösterreich. Beim Fest der Volkskultur zeigten die Vereine, was sie können – vom Großen Zapfenstreich am Freitagabend bis zum Festumzug am Sonntag. So saßen Sigrid Mayrhofer und Hemma Walter-Moser im Turnsaal des Mollner Schulzentrums am Spinnrad und zeigten, wie aus einem Büschel Schafwolle ein feiner Faden entsteht. "Das ist richtig entspannend", sagte Mayrhofer, während die Wolle durch ihre geübten Finger glitt und